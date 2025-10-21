مبعوث الرئيس الروسي الخاص في الشأن السوري يلتقي لاريجاني بطهران

والمبعوث الروسي قدم في هذا اللقاء، شرحا لاخر التطورات وسير التعاون على صعيد المنطقة.

الى ذلك، ثمّن لاريجاني مواقف روسيا امام مجلس الامن الدولي وتضامنها مع ايران في الامم المتحدة؛ كما رحّب بمواقف المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشان التعاون الاقليمي.

يذكر ان لافرونتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشان السوري، توجه، امس الاثنين، الى مبنى وزارة الخارجية بطهران لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

