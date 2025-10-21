اللواء باكبور: سنرد بشكل أقوى في حال العدوان على بلادنا وبلا ريب سنُقيم للعدو جحيما

صرّح اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، خلال لقائه مع قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، قائلاً: "لقد خطط العدو الصهيوني كثيرًا لمنظومته الدفاعية الصاروخية، وقد جهّز الأمريكيون عدة أنظمة ثاد وإيجيس (الدفاع البحري المضاد للصواريخ) في البحر وفي بعض الدول المجاورة لنا لمنع إطلاق صواريخنا".

وأضاف: "لكننا أطلقنا صواريخنا بنجاح وأصَبنا الأهداف التي كنا نستهدفها. نحن الآن على أهبة الاستعداد، فإذا رغب أحدٌ، لا سمح الله، في غزو بلادنا، سيكون ردنا أقوى من ردنا في حرب الاثني عشر يومًا، وسنُعدّ لهم جهنم لا محالة".

ورحّب اللواء باكبور بالوفد العراقي، واعتبر هذا الاجتماع بالغ الأهمية في المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، وحذّر قائلاً: "أعداء المنطقة يسعون إلى إضعاف الوحدة الداخلية للدول. خلال حرب الاثني عشر يومًا، كان الكيان الصهيوني يخطط لزعزعة اللحمة الوطنية الإيرانية باغتيال القادة وخلق الفوضى، لكن بفضل حكمة قائد الثورة الإسلامية ويقظة الأمة، أُحبطت هذه المؤامرة".

وأشاد القائد العام للحرس الثوري الإيراني بجهود العراق في السيطرة على الجماعات المعارضة خلال حرب الاثني عشر يومًا، ودعا إلى التنفيذ الكامل للاتفاقيات الأمنية وتشكيل لجنة ميدانية لمراقبة المناطق الحدودية، مؤكداً أن "هذه الجماعات تُشكّل تهديدًا لأمن البلدين، ويجب احتواؤها من خلال التعاون المشترك".

من جانبه، أكّد قاسم الأعرجي مجدداً التزام العراق بمنع أيّ عملٍ يضرّ بأمن إيران انطلاقاً من أراضيه، قائلاً: "لم نسمح لأيّ تحرّك من قبل جماعات المعارضة خلال حرب الأيام الاثني عشر، وسنمنعها بحزم في المستقبل".

ونقل الأعرجي تحيات الرئيس العراقي ورئيس الوزراء إلى اللواء باكبور، مؤكداً التزام العراق بتطبيق الاتفاقيات الأمنية مع إيران.

وأكّد أن "أمن إيران من أمن العراق"، رافضاً رفضاً قاطعاً أيّ إساءة استخدام للأراضي العراقية ضدّ إيران، معلناً عن تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تطبيق المعاهدة الأمنية بين البلدين ومنع أيّ تحرّكات غير مشروعة.

كما أشار الأعرجي إلى وقف إطلاق النار الأخير في غزة، معرباً عن عدم ثقته بالكيان الصهيوني، واعتبر احتمال انتهاكه وارداً، مؤكداً: "وحدة دول المنطقة هي مفتاح السلام والاستقرار. في حرب الكيان الصهيوني التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، توقع العدو أن يثور الشعب الإيراني ضد نظامه، لكن الشعب الإيراني أثبت التزامه بمبادئ الثورة والوحدة الوطنية".

