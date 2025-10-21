عارف: تفعيل آلية الزناد ليس له أي أساس قانوني

وأشار "محمد رضا عارف" الیوم الثلاثاء في حفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني للإحصاء والتخطيط إلى الظروف التي تولت فيها الحكومة الرابعة عشرة ( الحکومة الحالیة) زمام الأمور وقال إننا واجهنا حربا منذ اليوم الأول، واستشهد ضيفنا الرسمي. وفي ظل هذه الظروف،كان فن الحكومة ومنظمة التخطيط والموازنة هو إرساء الهدوء في البلاد من خلال إجراءاتهما وكانت لدى الحكومة خطة لظروف الحرب، ونفذتها خلال الأيام الـ12 للحرب التي فرضها الکیان الصهيوني على إيران.

وأشار "محمد رضا عارف" إلى قضیة تفعیل آلية الزناد، قائلاً: إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد لا أساس قانوني له، لأن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهت لها إنذارا نهائيا في عامي 2016 و2017، مفاده أنه إذا لم تفِ هذه الدول بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة، فلن تفي إيران بالتزاماتها أيضا.

وقال: نعتقد أن ملف إيران لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذرية یعتبر ملف عادي اعتبارا من 16 أكتوبر/تشرين الأول، لأننا لا نمتلك أسلحة نووية، ويجب معاملة إيران كدول لا تمتلك أسلحة نووية. ويتفق أيضا العضوان اللذان يتمتعان بحق النقض (الفيتو) وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي على هذا الرأي.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: لا نشعر بالقلق من اتخاذهم إجراءاتٍ بذریعة آلية الزناد،لأننا تجاوزنا حتی ظروف الالتفاف علی العقوبات ورغم أن العقوبات لها تداعیاتها، فإنه يتعين علينا التخفيف من آثارها من خلال التدابير والإجراءات المحلية.

وقال عارف: قبل حرب الـ12 يوما، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه يجب علينا اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال التقنيات الجديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، حققنا تقدما مذهلا في هذا المجال. ويجب أن نسير على هذا الطريق ونعطي الأولوية للتقنيات المتقدمة.

