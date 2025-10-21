ترتیبات لتبادل سجناء بین إیران وفرنسا

وقال وحيد جلال زاده مساعد الشؤون القنصلية والبرلمانية بالخارجية الإيرانية إنه تم وضع ترتيبات سياسة وقنصلية بين طهران وباريس بهذا الشأن.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن طهران تتابع مسألة تبادل السجناء مع فرنسا بجدية، وترى أن الطرفين يمتلكان الإرادة اللازمة لتسوية هذا الملف.

وتتهم طهران باريس باحتجاز إسفندياري، التي تعيش في مدينة ليون الفرنسية، بشكل تعسفي بعد إلقاء القبض عليها هذا العام بسبب منشورات مناهضة لإسرائيل على مواقع للتواصل الاجتماعي.

يُذكر أن السلطات الإيرانية تحتجز الفرنسيين جاك باري وسيسيل كولير منذ عام 2022.

endNewsMessage1