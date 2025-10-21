متحدثة الحكومة الإيرانية:‌ لم يتخذ بعد أي قرار في مجلس الأمن لإعادة القرارات الملغاة

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمرها الصحفي أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي تعارض النهج الأحادي، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح لعدد قليل ومحدود من الدول، بعضها لا يملك حتى المؤهلات والصلاحیات اللازمة، بالتدخل في قضايا قد تضر بالسلام العالمي وتشكك في قيمة المنظمات الدولية، واتخاذ إجراءات متحيزة ومسيئة سياسيا.

لستُ على علم بالتواصل مع المبعوث الأميركي ویتکوف

وأشارت إلى عدوان الکیان الصهيوني على إیران وقالت: عندما وقع الهجوم على إيران، كنا في خضم المفاوضات مؤكدة، على الطرف الآخر أن يكف عن إملاء ما يريده لقد تفاوضنا مع جميع الدول وواصلنا هذه القضية.

وأضافت: للمفاوضات مبادئ، ويجب أن تقوم على المصالح الوطنية والاحترام المتبادل والقول بأن كل ما نمليه عليكم يجب أن توقعوا عليه لا يُسمى بالمفاوضات.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: لطالما كنا مستعدين للتفاوض مع كل من يبني شروطه على الاحترام. ونريد السلام دائما.

و ردا على أنباء عن إجراء اتصالات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" قال: لستُ على علم بوجود أي اتصال مع السید ويتكوف.

endNewsMessage1