عراقجي يرد بحزم على بولندا: مزاعم واهية وتكرار لا يحل المشاكل

واضاف عراقجي في مدونته : كما تعلمون، خلال الأيام العصيبة من الحرب العالمية الثانية، إيران هي التي آوت أكثر من مئة ألف بولندي وساعدتهم على تشكيل جيشهم الحر؛ إن الشعب الإيراني لديه جذور في مثل هذا الماضي اللامع والمؤثر، وسيبني مستقبله أيضا على نهج التقدم والازدهار.

وتابع : لقد ثبتت صداقة الشعبين الإيراني والبولندي في أوقات الشدة، ومن واجبنا الحفاظ على هذا الإرث التاريخي والثقافي.

وفي سياق متصل، استدعت الخارجية الايرانية، بتاريخ 16 تشرين الاول/ أكتوبر "مارشين ويلتشِك" رئيس البعثة البولندية في طهران، وذلك ردا على خطوة وزير خارجية هذا البلد بالتعاون مع مجموعة أمريكية-صهيونية لفبركة عرض معاد لإيران في البرلمان البريطاني، واطلاق مزاعم كاذبة بشأن "استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في النزاع الروسي-الأوكراني".

endNewsMessage1