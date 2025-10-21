عراقجي یستقبل مساعد الرئيس الاذربيجاني للمهمات الخاصة

وخلال هذا اللقاء، أشار وزير الخارجية، عباس عراقجي، الى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين إيران وجمهورية أذربيجان، مؤكدا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع لتطوير وتوسيع العلاقات الشاملة مع جمهورية أذربيجان وإزالة أي عوائق قائمة في هذا المسار.

كما شدّد عراقجي على الأهمية الاستراتيجية لاستتباب السلام والاستقرار والهدوء في منطقة جنوب القوقاز بالنسبة لإيران وللمنطقة بأسرها، مذكرا بالموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، و حل الخلافات عبر الدبلوماسية، ورفض أي تغييرات جيوسياسية.

هذا وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يؤدي توقيع اتفاقية السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان إلى ترسيخ السلام والأمن في المنطقة.

من جانبه، وصف مساعد الرئيس الأذربيجاني للمهمات الخاصة خلف خلف اوف، اللقاءات والمفاوضات التي أجراها مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية بأنها إيجابية وبناءة، وأشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكو، مؤكدا على عزم بلاده الجاد لتطوير وتعميق العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

كما أشار خلف اوف إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجنة الاستشارية السياسية، وخصوصا متابعة وإنجاز بعض المشاريع المشتركة في مجالات النقل والكهرباء والبنية التحتية للاتصالات، باعتبارها من الموضوعات المهمة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

