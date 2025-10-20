قائد الحرس الثوري يؤكد على تعزيز الروابط مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار العالمي

و وفقا لما اورده الموقع الالكتروني الخبري لحرس الثورة الاسلامية ، وجّه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور،رسالة الى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية،اللواء الركن يوسف حسن المداني، معزيا باستشهاد رئيس هيئة الأركان السابق اللواء محمد عبد الكريم الغماري، ومباركا بتعيين اللواء المداني رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة اليمنية.

وفي رسالته هذه، قال اللواء باكبور: أتقدّم بالتعزية والمواساة الى الشعب اليمني الصامد، والى عائلات الشهداء الكرام، والى القوات المسلحة اليمنية، بمناسبة الاستشهاد البطولي للقائد الإسلامي الكبير اللواء محمد عبد الكريم الغماري، ورفاقه الأوفياء، في الهجوم الإجرامي الذي نفّذه الكيان الصهيوني الإرهابي الملعون.

ونوّه القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بجهود الشهيد اللواء الغماري، قائلا :لقد سجّل جهاده الدائم والخالد في الدفاع عن عزّة اليمن ووحدة أراضيه، ومواجهته الباسلة لجرائم العدو الصهيوني، ملحمة خالدة في تاريخ المجاهدين اليمنيين. ولا شك أن بركات تدبيره وجهاده المقدس لن تضيع أبدا.

وأكد اللواء باكبور: "إنّ حرس الثورة الإسلامية، إذ يجدّد العهد مع المبادئ السامية لشهداء جبهة المقاومة وتحرير القدس الشريف، يعلن استعداده التام لتعزيز الروابط الإيمانية والاستراتيجية مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية."

وأضاف مخاطبا اللواء يوسف حسن المداني:"كما ذكرتم بكل بصيرة وصلابة في أول بيان لكم، فإن شهادة القادة ستُعزّز عزيمة اليمن البطل والشامخ أكثر فأكثر، وستجعله أكثر تصميما على مواجهة أعداء الأمة الإسلامية، وعلى مواصلة طريق الكفاح والدفاع عن المظلومين والمناصرين للحق في العالم، ولا سيما الشعب الفلسطيني واهل غزة المظلومين."

وفي هذا السياق، تابع اللواء باكبور : أهنّئكم بكل فخرٍ واحترام على تعيينكم المستحق رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية. إنّ حضوركم،يا من تُعدّون من أبرز قادة المقاومة الإسلامية ومن مجاهديها الأشاوس والمؤثرين في صنع التاريخ اليمني، يبشر باستمرار المسيرة المشرفة للشهيد الغماري، وبتعزيز جبهة المقاومة أمام أعداء الأمة الإسلامية.

وختم اللواء باكبور :أسأل الله تعالى أن يمنحكم المزيد من التوفيق والعزة والصحة والنصر في هذا الموقع المسؤول والهام.

