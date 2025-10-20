العميد نقدي:‌ وجهنا تحذيرا لحزب الله بخصوص مخاطر استخدام "البيجر"/ المدن الصاروخية لم تُصب بأي أضرار خلال 12 يوما من الحرب

وقال مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، العميد محمد رضا نقدي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد، إن الحرس الثوري حذر حزب الله مسبقا من استخدام أجهزة "البيجر"، وعرض عليه أجهزة إيرانية بديلة، لكنه رفض استخدام الأجهزة الإيرانية مفضلاً تقنيات أخرى، رغم أن الأجهزة الإيرانية كانت أقل كلفة.

وأضاف نقدي أن سبب رفض حزب الله للأجهزة الإيرانية يعود إلى تفضيلهم لتقنيات معينة في أجهزتهم، رغم توفر بدائل إيرانية فعالة وأقل تكلفة.

وفي جانب آخر، أكد نقدي أن المدن العسكرية الصاروخية الإيرانية تحت الأرض لم تُصب بأي أضرار خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وقال: "الصواريخ بقيت سليمة تمامًا، ولم يصبها أي ضرر ولو بمقدار جناح بعوضة".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري عملت بكفاءة عالية وأسقطت أكثر من 140 طائرة مسيرة للعدو، مؤكداً أن إسرائيل وحلفاءها لم يتمكنوا من تعطيل وصول الصواريخ إلى أهدافها.

وأضاف أن الوحدات الصاروخية كانت جاهزة للإطلاق منذ اليوم الأول وحتى آخر يوم من الحرب، وأن الكفاءة العالية للبنية التحتية تحت الأرض لعبت دورًا أساسياً في حماية الترسانة الصاروخية من أي أضرار محتملة.

وتابع اللواء نقدي حديثه بالقول: "كنا نتوقع نشوب حرب، لكن لم نتوقع أن تكون بالشدة والطريقة التي حدثت".

وأضاف العميد نقدي أنّ الدفاعات الجوية الإيرانية عملت بكفاءة عالية في مواجهة العدوان، فقد تمكنت من إسقاط أكثر من 140 مسيّرة للعدو خلال الحرب.

هذا وأشار إلى قدرة الصواريخ الإيرانية على كسر جبروت الصهاينة وحلفائهم، قائلاً: الكيان الإسرائيلي وجميع حلفائه، رغم امتلاكهم وسائل دفاعية متطورة، لم يتمكنوا من منع صواريخنا من بلوغ أهدافها المحددة.

endNewsMessage1