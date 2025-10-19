الحرس الثوري: الشعب الايراني يتصدى بالحكمة والوحدة لمؤامرات الاعداء

واضاف البيان : لطالما كانت الوحدة والأخوّة والتعايش السلمي بين المواطنين الغيارى، المؤمنين والشجعان، في المناطق الجنوب الشرقية للبلاد، محط إشادة الجميع، الامر الذي يدفع بأعداء هذا الوطن، من خلال ممارساتهم الغاشمة والجبانة، إلى زعزعة هذا الانسجام الوطني.

وتابع : ان الزمر العميلة والتابعة لكيان "إسرائيل" البغيض، من خلال ارتكاب الجرائم الأخيرة التي ادت الى استشهاد عدد من كبار وزعماء قبائل أهل السنة، بمن فيهم الشهداء الأجلاء : "الملا كمال"، "رضا آذركيش"، "برويز كدهخدايي"، "شمس أسكاني" واخرين، قد كشفت من جديد عن طبيعتها الشريرة المناوئة للإسلام.

واعرب مركز العلاقات العامة في مقر القدس التابع للحرس الثوري في بيانه، عن ادانته الحازمة لهذه الممارسات الإرهابية؛ مؤكدا بان مثل هذه الجرائم لن تزعزع إرادة الشعب الإيراني الصلبة ولا تمس بالوحدة المتميزة بين الشيعة والسنة في سيستان وبلوشستان؛ وان الشعب اليقظ والسائر على نهج الولاية في هذه المنطقة سيواصل الصمود بحكمته ووحدته امام مؤامرات أعداء الإسلام وإيران العزيزة.

وفي الختام، اكد البيان بأن القائمين والامرين بهذه الجرائم سيلقون عاجلا جزاء أفعالهم المشينة، وأن القوات الأمنية والعسكرية المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم وبالمستوى المناسب على هذه الممارسات الوحشية.

