عراقجي: عرض الطائرة المسيرة في البرلمان البريطاني مسرحية مدبرة من اللوبي الإسرائيلي

وفي بيان نشره على صفحته في موقع "إكس-نت"، أكد عراقجي أن هذا العرض الكاذب يهدف إلى تشويه صورة إيران واتهامها زورًا باستخدام الطائرات المسيّرة في النزاع الروسي-الأوكراني، مضيفًا أن الجهات التي تعارض تطوير العلاقات الودية بين إيران وأوروبا تحاول اختلاق روايات لا أساس لها، من بينها تلك التي تسيء إلى علاقات طهران مع بولندا.

وأشار الوزير إلى أن إيران لا تزال منفتحة على إجراء المحادثات الفنية وتبادل الوثائق من أجل توضيح الحقائق وكشف زيف هذه الادعاءات، خصوصًا في مواجهة هذه المسرحية السياسية التي وصفها بالسخيفة.

وجاء هذا الرد على قيام وزير الخارجية البولندي، بالتعاون مع جماعات أمريكية وصهيونية، بتنظيم هذا الحدث في البرلمان البريطاني، الذي تضمن تقديم ادعاءات كاذبة ضد إيران. كما استدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني، محمود حيدري، المدير العام لشؤون البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا، مارسين ويلتشيك، رئيس البعثة الدبلوماسية البولندية في طهران، إلى وزارة الخارجية للتشاور حول هذا الموضوع.

