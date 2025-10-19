الطاقة الذرية الإيرانية: تقنية الإشعاع تسهم مباشرة في رفع جودة المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد

وجاء تصريح إسلامي على هامش افتتاح مركز الإشعاع في شمال غرب البلاد بمحافظة أردبيل، بحضور وزير الزراعة ومحافظ أردبيل وعدد من نواب المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي.

وقال إسلامي: "نحمد الله على افتتاح ثامن مركز من أصل اثني عشر مركزاً مخططاً له ضمن برنامج وطني لتوسيع استخدام تقنية الإشعاع"، موضحاً أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين نوعية المحاصيل الزراعية وزيادة رفاه المواطنين.

وأضاف أن تقنية التشعيع تؤدي دوراً أساسياً في تعقيم البذور والقضاء على الآفات الزراعية منذ المراحل الأولى للإنتاج وحتى المنتج النهائي، ما يسهم في زيادة مقاومة المحاصيل للجفاف وملوحة التربة، وبالتالي إطالة عمرها الافتراضي وتقليل الفاقد.

وأشار إلى أن المركز الجديد في أردبيل سيساعد على حل مشكلة فساد المنتجات الزراعية مثل البطاطا والبصل، والتي كانت تتلف بسرعة، موضحاً أن طاقة المشروع تصل إلى 30 ألف طن سنوياً، وستزداد تدريجياً مع توسع نشاطه واستقبال الدعم اللازم.

وبيّن رئيس منظمة الطاقة الذرية أن المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والصحة العامة من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، داعياً إلى توسيع تطبيق هذه التكنولوجيا في سائر المحافظات بمشاركة القطاع الخاص.

وفي رده على سؤال حول مدى سلامة هذه التقنية، أكد إسلامي أن التشعيع لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان، موضحاً أنه "عملية فيزيائية للتعقيم وإزالة الميكروبات والآفات، ولا تتضمن أي تفاعل كيميائي يمكن أن يسبب ضرراً"، مضيفاً أن هذه التقنية تحافظ على جودة المنتج وسلامته وتطيل فترة صلاحيته.

وختم بالقول: "إن الطاقة النووية تكنولوجيا متقدمة وصناعة للحياة، تسهم في التنمية الصحية والغذائية والزراعية، وتجلب البركة والخير للشعب الإيراني".

