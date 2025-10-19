طهران تدين انتهاك الکیان الصهيوني لوقف إطلاق النار في غزة

وأدان "إسماعيل بقائي" بشدة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الکیان الصهیوني، بما في ذلك الهجوم الأخير على مرکبة تقل عائلة فلسطينية نازحة في طريق عودتها إلى مكان إقامتها ، مما أسفر عن استشهاد 11 شخصاً، بينهم 7 أطفال وامرأتان، فضلاً عن رفض "إسرائيل" الوفاء بالتزامها بإعادة فتح معبر رفح.

وأشار إلى تاريخ الکیان الصهيوني في خرق التزاماته وانتهاك وقف إطلاق النار في حالات مماثلة، لافتاً إلى المسؤولية المباشرة للدول الضامنة في هذا الصدد.

ودعا بقائي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإجبار الکیان المحتل على وقف جرائمه وسحب المحتلين من غزة، والسماح لشعب غزة بالوصول إلى الغذاء والسلع الضرورية وتسريع عملية محاكمة ومعاقبة المجرمين من أجل منعهم من ارتكاب جرائم أخرى.

endNewsMessage1