عراقجي: اعادة تفعيل الية سناب باك باطلة قانونيا واجرائيا

وفي منشور له عبر حسابه على منصة X ، تضمن أجزاء من الرسالة المشتركة الموجهة من الصين وإيران وروسيا الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن الدولي، جاء فيه:"تشدّد الصين وإيران وروسيا على أن محاولة الترويكا الأوروبية لتفعيل ما يُسمّى بـ"آلية الزناد" (Snapback) باطلة من الأساس من الناحيتين القانونية والإجرائية".

وأضاف: "تشدّد الصين وإيران وروسيا على أنه وفقا للفقرة التنفيذية 8 من القرار 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار ستنتهي بتاريخ 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025".

