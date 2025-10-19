عراقجي: اعادة تفعيل الية سناب باك باطلة قانونيا واجرائيا
اكد وزير الخارجية ، عباس عراقجي، في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة غوتيريش، ان القرار 2231 وفقا للفقرة التنفيذية الـ8 قد انتهت جميع احكامه واحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات.
وفي منشور له عبر حسابه على منصة X ، تضمن أجزاء من الرسالة المشتركة الموجهة من الصين وإيران وروسيا الى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن الدولي، جاء فيه:"تشدّد الصين وإيران وروسيا على أن محاولة الترويكا الأوروبية لتفعيل ما يُسمّى بـ"آلية الزناد" (Snapback) باطلة من الأساس من الناحيتين القانونية والإجرائية".
وأضاف: "تشدّد الصين وإيران وروسيا على أنه وفقا للفقرة التنفيذية 8 من القرار 2231، فإن جميع أحكام هذا القرار ستنتهي بتاريخ 18 تشرين الاول/ أكتوبر 2025".