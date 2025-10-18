إيران ترد على تقارير حول علاقتها بحادث السفينة في خليج عدن

ذكرت وكالة "فارس" نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن "الناقلة التي اندلع فيها حريق قرب السواحل اليمنية لا تعود ملكيتها إلى وزارة النفط أو شركة الناقلات الوطنية الإيرانية"، مؤكداً عدم وجود أي صلة لطهران بالحادث.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أن ناقلة نفط ترفع علم الكاميرون وتدعى "إم في فالكون" (MV FALCON) تعرضت لانفجار على بُعد نحو 60 ميلاً بحرياً جنوب منطقة أحور اليمنية.

وأوضح البيان أن طاقم السفينة، المؤلف من 26 بحاراً بينهم 25 هندياً وأوكراني واحد، أطلق نداء استغاثة فور وقوع الانفجار، ما دفع قوات (ASPİDES) إلى تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عاجلة بقيادة الأدميرال أندريه كوندوماتيو.

وأشار البيان إلى أن الفرقاطة اليونانية (HS SPETSAI) توجهت إلى موقع الحادث للمشاركة في عملية الإنقاذ، في حين ساهمت طائرة فرنسية تابعة للقيادة العسكرية الفرنسية في المحيط الهندي (ALINDIEN) في تقديم الدعم الجوي للعملية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد أسباب الانفجار، وسط تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

