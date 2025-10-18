عراقجي يؤكد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

أدلى وزير الخارجية، اليوم السبت، بتصريحات عقب استقباله لـ "علي بمان اقبالي زارج"، القنصل العام الإيراني الجديد في مدينة "أرضروم" التركية، حيث استمع إلى تقريره حول أوضاع المدينة والفرص المتاحة فيها، بالإضافة إلى مقترحاته لتنفيذ المهام الموكلة إليه.

وأشار عراقجي إلى أهمية العلاقات بين إيران وتركيا، مؤكداً على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والقنصلية.

