تحركات مصرية لإحياء المفاوضات النووية بين إيران والغرب

وقال بيان للخارجية المصرية، إن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى اتصالات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بهدف متابعة التطورات على صعيد الملف النووي الإيراني.

وأشار البيان إلى أن الاتصالات المكثفة لوزير الخارجية، تأتي في "إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد في المنطقة، والبناء على الزخم الذي تولَّد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي".

endNewsMessage1