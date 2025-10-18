وفد برلماني إيراني رفيع يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

ويقام الاجتماع الدولي الذي في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025، يجمع ممثلين عن برلمانات الدول الأعضاء من مختلف أنحاء العالم.

ويتناول الاجتماع لهذا العام موضوعات مهمة منها تعزيز القيم الإنسانية ودعم الجهود الإنسانية في أوقات الأزمات، إلى جانب تعزيز الديمقراطية الشاملة من أجل تحقيق عالم مستدام.

ويضم الوفد الإيراني كوكبة من النواب البارزين، من بينهم شمس الدين حسيني عضو هيئة رئاسة اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد، وحجة الإسلام مرتضى آقاتهراني نائب طهران، ورحيم زارع نائب آباده، ورحمت الله نوروزي نائب علي آباد كتول، بالإضافة إلى إلهام آزاد نائبة نایين وعضوة المجلس التنفيذي للاتحاد البرلماني الدولي في مجلس الشورى الإسلامي.

وخلال فعاليات الاجتماع التي تمتد خمسة أيام، يشارك الوفد الإيراني في الجلسات العامة ولجان العمل المتخصصة، ويجري لقاءات ثنائية مع رؤساء وأعضاء البرلمانات المختلفة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الآراء حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

