غريب آبادي: إيران وروسيا والصين تعلن رسميًا انتهاء العمل بالقرار 2231

وأشار غريب آبادي إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد تأكيد أكثر من 121 دولة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز على ضرورة إنهاء العمل بهذا القرار رسميًا.

وأضاف غريب آبادي أن إيران تؤكد أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضها عبر ما يُعرف بآلية "الزرّار" (الزناد) لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير مُلزمة بالامتثال لها.

وأوضح أن انتهاء صلاحية القرار سيؤدي إلى تغيير وضع ملف إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الآن، لن يُطلب من المدير العام للوكالة تقديم تقارير بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

endNewsMessage1