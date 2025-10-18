وزیرا خارجیة إیران وأفغانستان یبحثان العلاقات الثنائیة والتطورات الإقلیمیة

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلقه إزاء التطورات والصراعات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، مؤكدًا على ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض.

وأشار إلى أن استمرار التوترات بين البلدين المسلمَين لا يؤدي فقط إلى خسائر بشرية، بل يُهدد استقرار المنطقة بأسرها، مشددًا على استعداد إيران للمساعدة في تخفيف التوترات وتسهيل الحوار البنّاء بين الدولتين الشقيقتين.

من جهته، قدّم وزير خارجية أفغانستان تقريرًا حول آخر التطورات، مؤكدًا أن إمارة أفغانستان الإسلامية تفضل الحوار والسلام على الصراعات العسكرية.

كما تناول الطرفان في حديثهما مسألة حقوق المياه في نهر هيرمند، مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاقيات المياه والتعاون الفني بين البلدين لإدارة الموارد المائية ومنع هدرها، واتفقا على أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة لضمان حقوق إيران المائية والاستخدام الأمثل للموارد خلال الموسم الحالي.

وفي ختام الاتصال، أكّد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على أمن الحدود، ومنع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، واتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

endNewsMessage1