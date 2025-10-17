عارف: إيران مستعدة للحوار مع جميع الدول باستثناء الكيان الصهيوني

وقال عارف: "إيران كانت دائمًا مستعدة للتفاوض مع كافة الدول، وقد دخلنا في محادثات مع الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن استغلت سياق المفاوضات لتشن هجومًا على بلادنا بهدف إخضاعها، لكن الشعب الإيراني أثبت صموده ورفضه للاستسلام".

وأضاف: "نحن أهل للحوار، لكننا لا نقبل الضغوط ولا المطالب المفرطة. الشعب الإيراني لا يرضخ للابتزاز، وقد أثبت قدرته على الصمود والدفاع عن كرامته في مواجهة التهديدات الخارجية".

كما أشار عارف إلى أن "القطاعين الصناعي والخدمي لعبا دورًا مهمًا خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، حيث أظهر الشعب الإيراني مرة أخرى عزته وكبرياءه على الساحة الدولية في مواجهة العدوان الصهيوني".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، بلغت ذروتها في 13 يونيو/حزيران الماضي، عندما شنت إسرائيل غارات جوية أدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين وكبار القادة العسكريين. كما استهدفت الولايات المتحدة، في 22 يونيو/حزيران، منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، في إطار مساعٍ أميركية لتقليص قدرات إيران النووية، حسب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

endNewsMessage1