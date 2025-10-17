إيران ترد بحزم على اتهامات رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني وتدعو للحوار المسؤول

وجاء في بيان السفارة الايرانية في لندن ، اليوم الجمعة: "إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تُعرب عن احتجاجها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات الأخيرة لرئيس جهاز الاستخبارات البريطاني (MI5) الصادرة بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول ، ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطلة والمعادية الواردة في هذه التصريحات، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بتورط الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يُسمى "المخططات القاتلة" أو "الأعمال العدوانية العابرة للحدود". تُعدّ هذه الادعاءات الباطلة وغير المسؤولة جزءًا من عملية تحريف متواصلة تهدف إلى تشويه سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمساس بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية".

وأضاف البيان: "مثلما أكدت السفارة مرارًا وتكرارًا، تنفي حكومة جمهورية إيران الإسلامية نفيًا قاطعًا أي تورط لها في أعمال عنف أو اختطاف أو مضايقة لأفراد في المملكة المتحدة أو أي مكان آخر. وقد طُرِحت هذه الادعاءات دون تقديم أدلة موثوقة، وتتعارض مع التزام إيران المستمر بالقانون الدولي، ومبدأ المساواة في السيادة، وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الدولي".

ودعت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في لندن الحكومة البريطانية إلى "الامتناع عن إثارة أو تصعيد الاتهامات التي لا أساس لها، وتبني نهج مسؤول وبنّاء قائم على الحوار والاحترام المتبادل، لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية".

واختتم البيان: "تؤكد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها للمشاركة في مثل هذا الحوار، وتعلن التزامها باحترام الأعراف الدولية وتعزيز العلاقات الدولية السلمية".

وزعم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5) أمس الخميس، في سياق اثارة الأجواء المعادية لإيران، ودون تقديم أي ادلة موثوقة، أن قوات الأمن البريطانية أحبطت 20 عملية نُسبت إلى إيران على الأراضي البريطانية خلال العام الاخير.

endNewsMessage1