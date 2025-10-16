إيران وفنزويلا تدينان العدوان الأمريكي وتتوعدان بالرد على الانتهاكات غير القانونية

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، وزير الخارجية الفنزويلي إيفان إدواردو جيل بينتو، يوم الأربعاء ، على هامش الاجتماع نصف الدوري التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا.

وفي هذا الاجتماع، ناقش وزيرا خارجية إيران وفنزويلا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية والثقافية.

واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقتي غرب آسيا والكاريبي، وأكدا على أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية وأعضاء حركة عدم الانحياز لمواجهة التحديات الناجمة عن الأحادية والانفلات الأمني ​​على الصعيد الدولي بفعالية.

كما أدان الطرفان إجراءات اميركا غير القانونية ، وخاصة العدوان العسكري على إيران في يونيو/حزيران 2025، والتهديدات والهجمات المتكررة ضد مصالح فنزويلا، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا الانفلات الأمني ​​على السلام والأمن العالميين، ومؤكدين على حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد التنمر والضغوط غير القانونية.

وبدأ وزير الخارجية، الذي وصل إلى كمبالا، عاصمة أوغندا، صباح الأربعاء للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز، مشاورات مع نظرائه على هامش الاجتماع.

والتقى عراقجي حتى الآن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان إدواردو جيل بينتو، ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، ووزير خارجية ميانمار تان سيو، ورئيس الوفد الإندونيسي، ورياض منصور، رئيس الوفد الفلسطيني.

ويُعقد الاجتماع نصف الدوري التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز يومي الأربعاء والخميس، برئاسة وزير خارجية أوغندا، وبحضور وزراء خارجية ووفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الحركة.

