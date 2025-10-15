بزشكيان: على أفغانستان وباكستان تجاوز الخلافات وتعزيز الأخوة لتثبيت السلام في المنطقة

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، قال الرئيس بزشكيان في تصريح له اليوم الاربعاء: "لقد أثارت الأحداث الأخيرة بين هذين البلدين الشقيقين المسلمين والجارين قلقًا وتاثرا بالغين لدى جميع دول المنطقة، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

واضاف: أن الدول الإسلامية، وخاصة الدول ذات الجذور والثقافات المتشابهة في المنطقة، تربطها روابط إيمانية وتاريخية وثقافية راسخة، وبناءً على تعاليم القرآن الكريم "إنما المؤمنون إخوة"، يقع على عاتقها واجب العمل معًا كأعضاء الجسد الواحد من أجل السلام والعدالة والتقدم.

وأكد أن الخلافات والصراعات بين الدول الإسلامية ليست إرادة شعوبنا، بل هي نتيجة مؤامرات أعداء الإسلام والصهيونية العالمية، وأضاف: "لطالما سعى أعداء الأمة الإسلامية إلى بث الفرقة وإضعاف الدول الإسلامية".

ووصف الحوار وتعزيز الروابط الأخوية بأنه سبيل لتخفيف التوتر بين هاتين الدولتين الإسلاميتين والجارتين، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إيمانًا منها بالمبدأ القرآني "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، ستبذل كل إمكاناتها وجهودها لتخفيف التوتر وتوسيع نطاق الحوار وتعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الصديقين والجارين.

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى السلام والتقارب والتعاون أكثر من أي وقت مضى، وقال: "نحن على يقين من أن الحكومتين والشعبين العزيزين في أفغانستان وباكستان ستتبعان بحكمة وعقلانية طريق التفاهم والحوار وستختاران مرة أخرى طريق الصداقة والتعاون والثقة المتبادلة".

endNewsMessage1