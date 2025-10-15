طهران تندد بإثارة الإمارات ملف الجزر الإيرانية في مؤتمر أوغندا

واحتج محمد حسن نجاد بير كوهي على هذا الموضوع وقال: انه مثير للاسف ان يستغل مندوب الامارات هكذا حدث مهم يجب ان يسهم في النهوض بالتضامن والتفاهم بين اعضاء حركة عدم الانحياز، لاثارة موضوع لا اساس له بالكامل ولا صلة له بجدول اعمال المؤتمر.

واشار الى التوجه المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز الصداقة وحسن الجوار مع جميع بلدان المنطقة والجارة، دعا الى ان تحترم جميع الدول وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لكل منها.

وجدد مندوب ايران التاكيد على سيادة ايران الدائمة على جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وابو موسى بوصفها جزء لا يتجزأ من السيادة الايرانية، معتبرا ان اثارة هكذا مزاعم ضد سلامة التراب والسيادة الوطنية لايران، غير مقبول بالمرة ومرفوض.

ودعا الاماارات لان تستخدم طاقاتها لتعزيز التعاون والصداقة بين الدول الجارة ومواجهة الخطر الرئيسي الذي يتهدد المنطقة والانسانية اي هيمنة الكيان الاسرائيلي المعتدي ومرتكب الابادة الجماعية بدلا من اثارة موضوعات لا ساسا لها و مثيره للفرقة.

وذكّر بالمسؤولية القانونية والاخلاقية لجميع الدول للعمل على وقف الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين مشددا على ضرورة ان تتجنب كافة الدول تقديم اي دعم وتعاون مع الكيان الصهيوني وكذلك اهمية قطع العلاقات والتعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع هذا الكيان.