إسلامي: تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى قانون البرلمان الإيراني

وقال إسلامي في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم (الأربعاء): "إن تعاملنا مع الوكالة سيكون في إطار القانون الذي صادق عليه البرلمان، والمرجع في تنفيذ هذا القانون وتفسيره هو المجلس الأعلى للأمن القومي، وفقاً للتقارير التي ترفعها منظمة الطاقة الذرية".

وأضاف رئيس المنظمة أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالَبة بالالتزام بواجباتها القانونية"، منتقداً في الوقت نفسه عدم إدانتها للهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية حتى الآن.

