عراقجي يبدأ مشاوراته على هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز

ووصل عراقجي صباح اليوم الأربعاء، إلى عاصمة أوغندا "كمبالا" للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، وبدأ مشاوراته على هامش الأجتماع.

وعلى هامش الاجتماع، التقى عراقجي، وزير خارجية فنزويلا "إيفان إدواردو جيل بينتو"، ورئيس الوفد الإندونيسي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

