مجلس الشورى يصادق على قانون لمتابعة العدوان على إيران قضائياً

وقدم في الجزء الأول من هذا الاجتماع، رؤوف شيباني، ممثل وزير الخارجية لشؤون غرب آسيا، وشوشتري، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، تقريرًا حول التطورات في المنطقة، وخاصة في فلسطين ولبنان، إلى أعضاء اللجنة، وأجابا على استفساراتهم.

في الجزء الثاني من الاجتماع، تمت مراجعة خطة مواجهة النفوذ الأجنبي بحضور ممثلي أجهزة الاستخبارات والأمن، ووافق أعضاء اللجنة على المخطط العام لهذه الخطة بأغلبية ساحقة من الأصوات. واضع هذه الخطة هو روح الله نجابت، نائب شيراز في مجلس الشورى الإسلامي.

في الجزء الثالث من جلسة اليوم، نُوقشت الخطة التي تُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في العدوان الإرهابي الماضي ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية. وبعد مناقشة هذه الخطة والنظر فيها، أقرّ أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الخطوط العريضة لها. واضع هذه الخطة هو علي خضريان، نائب طهران في المجلس.

