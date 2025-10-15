الرئيس بزشكيان يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل

و على هامش اجتماع مجلس الوزراء ،اليوم الأربعاء، صرح مدير العلاقات العامة في مكتب رئاسة الجمهورية،حبيب عباسي أن المؤتمر الصحفي للرئيس بزشكيان سيعقد يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 21 تشرين الاول/اكتوبر بحضور صحفيين محليين وأجانب.

و حول مشاركة وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الثاني لرئيس الجمهورية، أوضح عباسي:"لا توجد أي قيود على حضور وسائل الإعلام. وسيتم اختيار الصحفيين للإجابة على أسئلتهم عبر قرعة. ونسعى جاهدين لتمكين وسائل الإعلام من حضور أوسع، وقد خُصّص وقت كافٍ لهذا الغرض. كما سيتم إرسال رسالة إلى وسائل الإعلام لتقديم أسئلتها عبر النظام الإلكتروني الذي سنعلن عنه لاحقا".

يُذكر أن أول مؤتمر صحفي للرئيس "مسعود بزشكيان" مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية عُقد في تمام الساعة 15:00 من يوم الإثنين 16 ايلول/ سبتمبر 2024 في قاعة المؤتمرات للقمة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران، وقام بتغطية هذا المؤتمر أكثر من 300 صحفي محلي وأجنبي.

