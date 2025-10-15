عراقجي في أوغندا للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز

من المقرر أن يعقد الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز يومي الأربعاء والخميس برئاسة وزير خارجية أوغندا وبحضور وزراء خارجية ووفود رفيعة المستوى من دول حركة عدم الانحياز.

وسيشارك عراقجي في المناقشات العامة للاجتماع وسيشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الدولية، وسيلتقي وزراء خارجية الدول المشاركة على هامش الاجتماع.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "اسماعيل بقائي"، أعلن زیارة عراقجي إلى كمبالا في رسالة على منصة اكس وقال: وصل وزير الخارجية "عباس عراقجي" إلى عاصمة أوغندا كمبالا، صباح الأربعاء للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز.

