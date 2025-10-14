إيران تعتمد "اليوم الوطني للعلم" تعزيزًا للهوية العلمية والانتماء الوطني

وعقد المجلس الأعلى للثورة الثقافية، اليوم الثلاثاء، جلسته رقم 22 برئاسة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، حيث نوقشت قضايا عدة من بينها العدالة التعليمية في المدارس العامة، والستراتيجيات الوطنية للحدّ من تعاطي التبغ في البلاد، وتحديد "اليوم الوطني للعلم"، الى جانب تعزيز القدرات الوطنية لاستقطاب الطلبة الأجانب.

واوضح حجة الإسلام "خسرو بناه"، بأن من بين القرارات التي أقرها المجلس في هذه الجلسة، هو تحديد اليوم الوطني للعلم، والذي سيتم إحياؤه بالتزامن مع بداية العام الدراسي في المدارس والجامعات بجميع أنحاء البلاد.

وأضاف، أن "هذا اليوم يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني والهوية الإيرانية – الإسلامية بين الطلبة والتلاميذ، وترسيخ رمزية العلم كعنوان للوحدة والتقدم العلمي والثقافي في البلاد".

