إيران تحذّر من استمرار جرائم الاحتلال رغم وقف إطلاق النار في غزة وتحمّل الضامنين المسؤولية

وافادت الخارجية الايرانية اليوم الثلاثاء، ان بقائي ادان هجمات واعتداءات الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بالإضافة إلى تدمير بساتين الزيتون وحرق منازل سكنية في الضفة الغربية، وتدنيس المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الصهاينة المتطرفين، ودعا ضامني وقف إطلاق النار لتحمل مسؤولياتهم وإجبار الكيان الصهيوني على وقف جرائمه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى عادة كيان الاحتلال المستمرة في نقض العهود واستغلال فرصة وقف إطلاق النار المعلن لمواصلة أعماله الإجرامية ضد الفلسطينيين، وحذر من عواقب أي تقاعس من جانب ضامني وقف إطلاق النار رداً على هجمات الكيان الصهيوني ضد اهل غزة.

