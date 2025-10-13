اللواء حاتمي: درسنا من حرب الـ12 يومًا واعتمدنا استراتيجيات جديدة لمواجهة أي تهديد محتمل

عُقد اليوم الاثنين اجتماع في مقر القيادة العامة للجيش الإيراني بين أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي والقائد العام للجيش اللواء أمير حاتمي، حيث تم خلاله استعراض وتحليل التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة.

وخلال هذا الاجتماع، صرح اللواء حاتمي : إننا نعيش اليوم في عالم يسعى فيه بعض الأطراف إلى فرض هيمنتهم على النظام الدولي عبر القوة العسكرية، وإن استخدام مصطلح "السلام من خلال القوة" هو في الحقيقة فرض السيطرة على العالم من خلال القوة العسكرية وهو ما يدل على أن الدبلوماسية قد تراجعت بشكل كبير مقارنة بالماضي.

وأضاف، أن "المنطق السائد حاليا في العالم من منظور نظام الهيمنة هو منطق القوة، وقد شاهدنا أمثلة واضحة على ذلك في عدوان الكيان الصهيوني على غزة وإيران وسوريا ولبنان وقطر"؛ مبينا أن استمرار نجاح هذا النهج سيُطيل أمده، ولفت الى أن "السبيل الوحيد للتغلب على هذا المنطق كما أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة بأن "نصبح أقوياء ومقتدرين".

واكد قائد الجيش على أن القوات المسلحة الإيرانية لعبت دورا محوريا خلال الحرب العدوانية الصهيونية ضد البلاد، حيث أفشل الشعب الإيراني بشجاعته وصموده مخططات العدو؛ مشددا على أن "توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة كانت حاسمة وفريدة وأسهمت مع تعزيز صمود الشعب والجيش لتحقيق النصر وإفشال أهداف العدو الصهيوني الرامية إلى إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية والمسّ باستقلال البلاد".

وأوضح اللواء "حاتمي" أن تاريخ إيران شهد اعتداءات متكررة وعادة ما يحدث ذلك عندما كانت الأنظمة ضعيفة، إلا أن الحرب الإيرانية - العراقية المفروضة 1980- 1988م، شكلت منعطفا تاريخيا برهن فيه الشعب الإيراني والقوات المسلحة، بقيادة الإمام الخميني (رض)، على اقتدارهم في الدفاع عن سيادة واستقلال الوطن.

وتابع : إننا تلقينا دروسا من حرب الاثني عشر يوما الأخيرة حيث واجهنا حربا هجينة شملت التكنولوجيا والسياسة والإعلام والأمن والاستخبارات، واستنادا إلى تلك الدروس تم اعتماد ستراتيجيات جديدة لمواجهة أي تهديدات محتملة، بما يضمن إجراءات أكثر فاعلية لمعاقبة الأعداء وردعهم.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "إبراهيم عزيزي، على "أن جميع أركان النظام الإسلامي ملزمة بتعزيز إنتاج القوة باعتباره الهدف الرئيسي في البلاد"؛ مشيرا إلى، أن "البرلمان سيبذل قصارى جهده لتحقيق قوة رادعة وشاملة".

بدورهم طرح اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية رؤاهم ومقترحاتهم بشأن القضايا الدفاعية والعسكرية والأمنية والسياسة الخارجية، مؤكدين دعم البرلمان الكامل لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، ولا سيما قوة الجيش الإيراني.

