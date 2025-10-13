روسيا تزود إيران بالمعدات العسكرية بعد دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ

وقال لافروف في تصريحات لوسائل إعلام عربية: “فيما يتعلق بتعاوننا العسكري التقني مع إيران، وبعد رفع عقوبات مجلس الأمن عنها، لا توجد لدينا أي قيود، ونلتزم تمامًا بالقانون الدولي ونزود الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمعدات التي تحتاجها”.

يذكر أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي وقعها الرئيسان فلاديمير بوتين ومحمود بزشكيان في موسكو بتاريخ 17 يناير 2025، دخلت حيز التنفيذ في 2 أكتوبر الجاري.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون الدولي في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب جديد، والتنسيق الوثيق داخل المنظمات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

وقالت الخارجية الروسية إن المعاهدة تعكس “الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بشكل شامل، بما يتوافق مع المصالح الجذرية لشعبي البلدين”.

