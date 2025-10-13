عراقجي يهنّئ الدبلوماسية الإيرانية بانتخابها عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

و جاء نص رسالة وزير الخارجية، عباس عراقجي، بهذه المناسبة، كما يلي:

السيدة الفاضلة أفسانة نادي بور،

خبيرة مخضرمة بوزارة الخارجية

أهنّئكم تهنئة صادقة على انتخابكم المستحق عضوا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

إن هذا الإنجاز البارز والتاريخي، الذي يُسجّل لأول مرة منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان، باختيار ممثل عن الجمهورية الإسلامية الايرانية عضوا في هذه اللجنة الدولية المهمة، هو ثمرة جهودكم الدؤوبة ومؤهلاتكم القيّمة طوال سنوات خدمتكم المخلصة في ميدان دبلوماسية البلاد.

ولا شك أن وجود دبلوماسية إيرانية خبيرة ومخضرمة مثلك حضرتكم في هذا المنصب المرموق، سيؤدي دورا فعّالا في رفع مكانة بلادنا في المحافل الدولية وتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف.

أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح المتزايد.

عباس عراقجي

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية

