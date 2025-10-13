الرئيس بزشكيان: سياسة العقوبات والضغوط تفشل أمام إرادة إيران

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان، اليوم الاثنين، خلال ترأسه اجتماعا ضم المحافظين من جميع انحاء البلاد؛ حيث اوعز الى وزير الداخلية بالتشاور مع رؤساء المحافظات الحدودية لتنظيم خطة بشأن التفاعل والتعاون مع نظيراتها في الدول المجاورة.

واضاف رئيس الجمهورية : لو استطعنا ان ندير تفاعلاتنا بنحو جيد مع الجيران، عند ذلك سنتمكن من التغلب على الضغوط.

وتابع رئيس الجمهورية : نحن في إيران لا نريد فرض إرادتنا على أحد، لكننا في الوقت نفسه لا نرضخ للضغوط، ولا ننحني أمام البلطجة؛ اننا لا نطمع في أرض أحد لكننا سنفقأ، بتكاتفنا وتعاوننا وتضامننا، العين التي تطمع في أرضنا.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال الاجتماع مع المحافظين اليوم، نوّه الرئيس بزشكيان بشعار "تحقيق العدالة" الذي وضعته الحكومة الرابعة عشرة نصب برامجها، قائلا : ان الهدف من اختيار هذا الشعار هو نبذ الخلافات والفرقة وتعزيز الاواصر وترسيخ المودة في البلاد.

