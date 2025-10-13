وزيرة الطرق الايرانية تصل إلى باكو

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الطرق والتنمية الحضرية ، فإن من أهم برامج زيارة وزيرة الطرق والتنمية الحضرية إلى باكو، عقد اجتماعات متعددة الأطراف مع وفود من جمهورية أذربيجان وروسيا بشأن التعاون في مجالات النقل والطاقة والجمارك، وزيارة الممرات الحدودية بين البلدين.

وسيشارك في الاجتماع، إلى جانب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، نائبا رئيس وزراء روسيا وجمهورية أذربيجان.

وسيناقش الاجتماع البنى التحتية لتطوير ممر "الشمال-الجنوب" من الفرع الغربي، وبحث جميع الإجراءات اللازمة لعبور حدود الدول الثلاث، بدءًا من تسهيل العبور ووصولًا إلى المسائل الجمركية وزيادة سعة نقل البضائع العابرة.

ووفقًا للخطة، من المتوقع أن تصل سعة النقل لبضائع الترانزيت بين هذه الدول الثلاث إلى 15 مليون طن بحلول عام 2030، ويتطلب تحقيق هذا الهدف وضع خارطة طريق.

