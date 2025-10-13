عراقجي حول عدم حضور ايران قمة شرم الشيخ: لن نتواصل مع من هاجموا شعبنا

وكتب عراقجي في مدونة على منصة "إكس" فجر اليوم الاثنين: تُعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس السيسي لايران لحضور قمة شرم الشيخ. ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس بزشكيان التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا.

وأضاف: "مع ذلك، ترحب إيران بأي مبادرة تنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتؤدي إلى اخراج قوات الاحتلال".

وأكد عراقجي: "للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى جميع الدول، أكثر من أي وقت مضى، واجب مساعدتهم على دعم هذا المطلب القانوني والمشروع".

وأضاف وزير الخارجية: "لطالما كانت إيران، وستظل، قوةً أساسيةً للسلام في المنطقة. وعلى عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي، لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصةً على حساب الحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار والتعاون".

