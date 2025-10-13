ايران ترفض رسميا المشاركة في قمة شرم الشيخ

وقال بقائي، مساء الاحد، ردًا على سؤال حول الدعوة الموجهة للجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب المفروضة من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة: "لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقًا موقفها في الترحيب بأي إجراء من شأنه وقف الإبادة الجماعية في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم، وانسحاب المحتلين من هذا القطاع، ودخول احتياجات سكان القطاع دون عوائق. في الوقت نفسه، ليست لديها خطة للمشاركة في هذه القمة".

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحياته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها كيان الاحتلال على مدار العامين الاخيرين، واعتبر أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريًا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين.

وأعرب عن أمله في أن لا تسمح دول المنطقة والمجتمع الدولي، من خلال التعلّم من تاريخ حافل بانتهاكات الاتفاقيات وقسوة وجرائم الكيان الصهيوني، بتكرار الانتهاكات للقانون ونكث الوعود السابقة من جديد.

كما شكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، الحكومة المصرية على دعوتها إيران، وأكد على أهمية التضامن ووحدة الرأي بين العالم الإسلامي ودول المنطقة في تمهيد الطريق أمام إحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومواجهة التهديدات التي تشكلها نزعة الهيمنة لدى الكيان الصهيوني وتاجيجه للحروب.

endNewsMessage1