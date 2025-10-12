تحدث شمخاني عن سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث ذكر أنه بعد وقوع الحادث، اتصل به اللواء باقري وأبلغ الرئيس على الفور. وأضاف أنه لم يكن من واجبه إبلاغ وزير الخارجية آنذاك، محمد جواد ظريف.كما أوضح أن التأخير في الإعلان عن سقوط الطائرة كان بسبب الحاجة لإجراء تحقيق دقيق حول الحادث.

وفيما يتعلق بإمكانية اغتيال الشهيد رئيسي من قبل إسرائيل، اعتبر شمخاني أن هذا السؤال "مُعقَّد"، مشيرًا إلى أن هيئة الأركان العامة أكدت أنه لم يُسجل أي حدث غير عادي على متن الطائرة.

كما تناول الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد، مؤكداً أنه كان ردًا مباشرًا على اغتيال قاسم سليماني، وأضاف أن هذا الهجوم يُظهر رغبتنا في مواجهة التهديدات.

وأشار شمخاني إلى تأثير العقوبات على القدرة الدفاعية الإيرانية، موضحًا أن إيران حققت تقدمًا كبيرًا في توطين قدراتها الدفاعية، على الرغم من أن الأمور ما زالت بحاجة إلى تحسين.

وردًا على سؤال حول إغلاق مضيق هرمز، قال شمخاني: "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة". وسلط الضوء على أن الهجوم الأمريكي على فوردو قد غيّر من معادلات الصراع، حيث اعتبرت إسرائيل خاسرة في تلك العملية.

وفي ختام حديثه، أكد شمخاني: "لدينا قدرات في الحرب البحرية لم يعرفها العدو بعد".

أُجريت هذه المقابلة في الحلقة السادسة من برنامج "قصة الحرب" الذي يقدّمه جواد موغويي.

