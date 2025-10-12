قالیباف: وقف إطلاق النار في غزة كان بمثابة هزيمة لمخططات الکیان الصهيوني

وقال قاليباف خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الاحد: أؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي مبادرة لإنهاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة يدعمها الشعب الفلسطيني.

وأضاف: إن الوقف الدائم لهذه الإبادة الجماعية وإنهاء العدوان والاحتلال على غزة والانسحاب من الاحتلال ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء وسائر المواد الأساسية إلى غزة من المطالب المهمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والتي تؤكد عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع: على مدى العامين الماضيين عمل مجلس الشورى الإسلامي دائما في المحافل الدولية على تثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة، بالتعاون مع جميع دول العالم، وخاصة برلمانات العالم الإسلامي.

وقال قاليباف: إن وقف إطلاق النار في غزة كان هزيمةً للمخططات القذرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني للتعويض عن فشل طوفان الأقصى. ومن أجل إعادة الأمن المفقود إلى محتلي الأرض الفلسطينية، أعلن نتنياهو عن أهداف واضحة، أهمها القضاء على حماس، والإفراج القسري عن السجناء، والهجرة القسرية، وإخلاء غزة.

وأضاف: بعد عامين من الإبادة الجماعية والمجاعة وقتل النساء والأطفال، دفعت مقاومة شعب غزة ودعم جميع أركان محور المقاومة العالم إلى الوقوف في وجه هؤلاء النازيين في القرن الحادي والعشرين. وفي النهاية، اضطرت أمريكا وهذا الکیان إلى قبول الهزيمة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يحقق أيًا من أهدافهما المعلنة.

وقال قاليباف: إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن الشعب الفلسطيني اليوم، ورغم التكاليف الإنسانية الباهظة التي دفعها، لم يفرض مطالبه على الکیان المجرم فحسب، بل أصبح الصهاينة اليوم أيضا أكثر الأطراف مكروهة في العالم.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن العالم دخل مرحلة صحوة لم يعد من الممكن الرجوع عنها أو إخمادها وأضاف: مجرمو "إسرائيل" معزولون ومكروهون وفلسطين فخورة وحرة. من المنطقي أن نتوقع من الحكومات والمحاكم الدولية والمؤسسات ذات الاختصاص القضائي أن تسعى لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني المجرمين وغيرهم من قادة ومرتكبي الإبادة الجماعية في غزة، وألا تسمح بأن تصبح هيبة هذه المؤسسات بأكملها لعبة في أيدي قلة من المجرمين الجامحين.

وأضاف قاليباف: إن الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة اليوم، انطلاقاً من قادتهم الشهداء، يقظون ويدهم على الزناد، ومستعدون لمواجهة أي خداع أو نقض أو أي خطأ إضافي آخر؛ وعلى المجتمع الدولي أن يعتبر نفسه مسؤولاً وملتزماً بمنع كيان الاحتلال من نكث وعده، كما أن الفلسطينيين وفصائل المقاومة يقظون وواعون في هذا الصدد.

وأضاف قاليباف: أوجه تحياتي وسلامي إلى كل شهداء المقاومة، ومنهم الشهيد يحيى السنوار، والشهيد اسماعيل هنية، والشهيد السيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل دحر العدو الصهيوني.

