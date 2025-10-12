إيران تدعو أفغانستان وباكستان إلى ضبط النفس

في ظل اندلاع مواجهات بين باكستان وافغانستان، اكد المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، على ان الجمهورية الاسلامية تولي أهمية جوهرية للحفاظ على السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، وهي مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة لتخفيف التوتر بين هذين البلدين الجارين والمسلمين.

كما أعرب عن قلقه إزاء التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بين باكستان وأفغانستان، وشدّد على ضرورة احترام الطرفين المتبادل لسيادة كل منهما وسلامة أراضيهما، ودعا إلى ممارسة ضبط النفس والشروع فورا في حوار بين الطرفين للحيلولة دون تصاعد هذا التوتر.

