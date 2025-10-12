إیران تدین هجمات الکیان الصهیوني على لبنان وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي لعدوانه

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، بشدة الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان، والانتهاكات المستمرة لسيادة هذا البلد وسلامة أراضيه، لا سيما الهجوم الذي شُنّ يوم امس السبت على بلدة المصيلح جنوبي لبنان، واستهداف الآليات والمعدات المستخدمة في إزالة الأنقاض وإعادة إعمار المناطق السكنية التي تضررت جرّاء الهجمات السابقة للكيان الصهيوني.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الانتهاكات الصهيونية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء العسكري على سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

هذا وانتقد بقائي تقاعس وصمت الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما الضامنتين لوقف إطلاق النار، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة لكبح انتهاكات القانون وسياسة التصعيد العسكري التي يمارسها الكيان المحتل وتحريضه على الحرب ضد لبنان وسائر دول المنطقة.

