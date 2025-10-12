آخر مستجدات مشروع بناء جسر الخليج الفارسي العابر للحدود في جزيرة قشم العالمية

ويُعد تنفيذ مشروع بناء جسر الخليج الفارسي أحد الركائز الأربع الأساسية لخطة شبكة الاتصالات الشاملة للخليج الفارسي، والتي تقوم على أربعة مشاريع رئيسية تشمل الميناء والجسر والطريق والسكك الحديدية، حيث سيوفر هذا الجسر مساراً جديداً يربط جزيرة قشم بممرات التجارة الإقليمية ويعزز الاتصال بشبكة الطرق البرية في البلاد.

ويمتد جسر الخليج الفارسي على طول 3430 متراً، شاملة امتدادات وأرصفة بطول 360 متراً فوق البحر، ويبلغ عرض سطح الجسر 32 متراً، ويتضمن أربع مسارات للمركبات، ومساراً واحداً للسكك الحديدية، بالإضافة إلى مسار للطوارئ والمشاة.

ويقع هذا الجسر بين جزيرة قشم ومدينة بندر عباس، وبجانب تطوير ممر النقل من الشمال إلى الجنوب، فإنه يتيح كذلك تطوير رصيف كافه وإنشاء طريق سريع وسكة حديدية على طول هذا المسار.

ومع اكتمال بناء جسر الخليج الفارسي، سيصبح نقل البضائع عبر المنطقة الحرة في قشم أكثر جدوى اقتصادية، حيث ستنتقل غالبية البضائع التي كانت تمر عبر الممر الشمالي-الجنوبي عبر هذا الجسر، وسيتم تنظيم استيراد وتصدير البضائع وفق سلسلة من القواعد واللوائح الملائمة.

ويكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية كبيرة على الصعيد الاقتصادي والتنموي والصناعي والسياحي، كما يلعب دوراً محورياً في ربط الطرق البحرية المحيطة بسواحل قشم بشبكة النقل البرية والسكك الحديدية في البلاد، مما يدعم حركة الترانزيت والواردات والصادرات عبر آسيا الوسطى.

ومن جانبها، تركز وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) على التعريف بالإمكانات السياحية والطبيعية الخلابة لإيران، وقد نتج عن هذا التوجه إنتاج فيلم توثيقي بالتعاون مع منظمة المنطقة الحرة في قشم.

تطل جزيرة قشم الجميلة على مضيق هرمز، المدخل الاستراتيجي للخليج الفارسي وبحر عمان، وتُعد أكبر جزيرة في الخليج الفارسي وأكثرها استراتيجية نظراً لقربها من المحيط الهندي واحتوائها على موارد نفطية وغازية، بالإضافة إلى وحدات البتروكيماويات والتكرير، ومعدات بحرية متقدمة، ومرافق موانئ مجهزة لاستقبال سفن ضخمة من فئة باناماكس.

وعلاوة على ذلك، جعلت الخصائص الطبيعية والتاريخية الفريدة لجزيرة قشم منها وجهة سياحية هامة على مستوى إيران.

وتغطي منطقة قشم الحرة للتجارة والصناعة مساحة تقدر بحوالي 300 كيلومتر مربع من مساحة الجزيرة.

ويأتي تنفيذ جسر الخليج الفارسي ليربط جزيرة قشم بالبر الرئيسي ومدينة بندر عباس المهمة والاستراتيجية، في إطار جهود تعزيز التنمية المستدامة والشاملة للمنطقة الحرة، مما يحول الجزيرة إلى موقع مستقر وسهل الوصول لجذب المستثمرين، ومنافسة المناطق الحرة الأخرى على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي.

