ايران وباكستان يؤكدان على تسخير الطاقات المتاحة في مجالات التجارة والترانزيت

واستعرض الجانبان، في هذا الاتصال الذي جرى عصر اليوم السبت، اهم التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

ونوه عراقجي واسحاق دار، الى اهمية الدفع بالدبلوماسية الفاعلة وتبادل المعلومات والتنسيق الاقليمي الهادف الى ارساء السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

وفي الختام، اذ رحب وزيرا خارجية ايران وباكستان بوقف جرائم الابادة في قطاع غزة، تبادلا وجهات النظر حول الجهود المستقبلية المشتركة بين البلدين.

