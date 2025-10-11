ايران وباكستان يؤكدان على تسخير الطاقات المتاحة في مجالات التجارة والترانزيت
معرف الأخبار : 1698721
اكد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، ونظيره الباكستاني "محمد اسحاق دار"، خلال اتصال هلتفي جرى بينهما اليوم، على ضرورة تطوير التفاعلات الاقليمية وتسخير كافة الطاقات المتاحة في مجالات التجارة ونقل الترانزيت، وفي السياق ذاته، تعزيز مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف.
واستعرض الجانبان، في هذا الاتصال الذي جرى عصر اليوم السبت، اهم التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي.
ونوه عراقجي واسحاق دار، الى اهمية الدفع بالدبلوماسية الفاعلة وتبادل المعلومات والتنسيق الاقليمي الهادف الى ارساء السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.
وفي الختام، اذ رحب وزيرا خارجية ايران وباكستان بوقف جرائم الابادة في قطاع غزة، تبادلا وجهات النظر حول الجهود المستقبلية المشتركة بين البلدين.