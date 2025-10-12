أكسيوس: خارجية أميركا دعت العديد من الدول ومن بينها إيران لحضور قمة شرم الشيخ بشأن غزة

وجاء في رسالة للخارجية الأميركية، وفق "أكسيوس"، بأنه تمت دعوة العديد من الدول إلى ​قمة شرم الشيخ​ بينها إسبانيا.

ونقل الموقع عن مصادر، بأنه "تم توجيه دعوة إلى إيران لحضور قمة شرم الشيخ بشأن غزة".

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي مارك روبيو، ترتيبات قمة شرم الشيخ بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورؤساء دول أخرى، في وقت يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى مصر ليعبّر عن "دعمه لتنفيذ الاتفاق الذي عرضه دونالد ترامب بهدف وضع حد للحرب في غزة".

