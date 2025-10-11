أول وفد تجاري أجنبي يصل إلى شيراز لزيارة معرض إكسبو

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فارس الدولية للمعارض في لقاء مع الصحفيين اليوم السبت: ستزور وفود تجارية وناشطون اقتصاديون من ثماني دول، هي قطر، وعُمان، والكويت، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وأفغانستان، شيراز لحضور هذا المعرض وسيزورون، على مدار أيام المعرض الأربعة، الإمكانات التصديرية لمحافظة فارس في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها.

واضاف "محسن نهاوندي": سيزور أكثر من 220 وفداً تجارياً وناشطاً اقتصادياً من الدول المجاورة والخليج الفارسي معرض شيراز على مدى أربعة أيام، ويوضح هذا الحضور أهمية محافظة فارس وقدراتها الاقتصادية في تطوير العلاقات التجارية ويمثل بداية فصل جديد في التفاعلات الاقتصادية للدول المجاورة مع محافظة فارس.

وسيقام معرض شيراز الدولي في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر في الموقع الدائم لمعارض فارس الدولية بهدف التعريف بالقدرات التصديرية لإيران ومحافظة فارس إلى الدول المجاورة والخليج الفارسي.

