بروجردي: تعرض ناقلات النفط الإيرانية للأذى لن تمر دون رد

وأكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، بروجردي، أن أي محاولة أمريكية لمضايقة ناقلات النفط الإيرانية لن تمر دون رد، مشددًا على أن الطريق بين الطرفين مزدوج الاتجاه وأن الرد سيكون حتميًا. وأضاف بروجردي في تصريح لوكالة تسنيم أن قدرة إيران البحرية معروفة للأمريكيين الذين اختبروا هذه القوة سابقًا.

وأشار بروجردي إلى الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعليق التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أوضح بروجردي أن رئيس منظمة الطاقة الذرية قدم شرحًا حول استخدام التكنولوجيا النووية في مجالات متعددة مثل الزراعة والطب، وخاصة في علاج جروح مرضى السكري، موضحًا أن هذه التكنولوجيا أنقذت حياة آلاف الأشخاص، ومنع بتر الأعضاء لما يقارب ألفي مريض.

وشدد بروجردي على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن إيران لم تسعَ ولن تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وأن المعرفة النووية تُستخدم فقط للتقدم العلمي والصناعي والطبي للبلاد، في مواجهة الادعاءات الكاذبة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

