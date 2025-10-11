برلين ولندن وباريس تؤكد عزمها على إحياء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحن عازمون على استئناف المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وقابل للتحقق، يضمن ألا تمتلك إيران السلاح النووي أبداً".

وأضاف البيان: "نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمراً مبرراً، إذ يشكل البرنامج النووي الإيراني تهديداً خطيراً للسلام والأمن العالميين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فرض عقوباتها على إيران في 28 أيلول/سبتمبر، بعد عشرة أعوام من رفعها عقب فشل المفاوضات مع الدول الغربية، وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة وإجراءات اقتصادية شاملة.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أكدت سابقاً على مواصلة السعي لحل دبلوماسي للأزمة، لكن طهران أعلنت في مستهل الأسبوع الحالي أنها ليست في وارد استئناف المباحثات "في الوقت الراهن".

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في سعي إيران للحصول على سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وكانت الدول الغربية الكبرى والولايات المتحدة وروسيا والصين قد توصلت في عام 2015 إلى اتفاق مع إيران يقيد أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة في 2018 خلال ولاية دونالد ترامب، وتعيد فرض عقوباتها على طهران.

وردّت إيران تدريجياً بالتراجع عن بعض التزاماتها في الاتفاق، أبرزها تخصيب اليورانيوم، مما دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى.

