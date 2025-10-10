نائب قائد القوة البحریة للجیش: اجتماع "آیونز" الدولي خطوة لتعزیز الدبلوماسیة

وقال الادميرال "جلیل مقدم" الیوم الجمعة، في مراسم افتتاح "الاجتماع الدولي لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات الإنسانية لمواجهة الكوارث الطبيعية" التي أقيمت في جامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية في مدینة نوشهر شمال البلاد :علينا أن نخطط لأداء الاجتماع البحري للمحيط الهندي وننفذه بفهم أعمق وتخطيط أكثر دقة، بحيث عندما يحدث شيء ما على حافة المحيط الهندي،سیکون ردنا سريع ومنسق وفعال بحيث سیكون بمثابة منارة أمل ونموذج للعالم أجمع.

وأشار إلى الدور الحيوي للتعاون الإقليمي في التعامل مع الأزمات والكوارث، وشدد ضرورة تعزيز التآزر بين القوات البحرية للدول الأعضاء في اجتماع "آیونز".

واستشهد بأمثلة على التعاون الإقليمي، مثل إجلاء المواطنين من مناطق الحرب من قِبل البحرية الهندية، وإنقاذ الصيادين من قِبل القوات السريلانكية والبنغلاديشية، وعمليات الإغاثة المشتركة بين باكستان وإندونيسيا بعد موجات تسونامي. وقال إن المناورات مثل "آيونز" ليست مجرد مناورات عسكرية، بل تدل علی التزامنا بالأمن والتضامن الجماعي.

وأشار إلى أهمية الدبلوماسية البحرية، وقال إنها تُمثل ثلث واجبات القوات البحرية في جميع أنحاء العالم، وإن هذه القوة هي الفرع الأكثر سياسية للقوات العسکریة في العالم.

ويُعقد غدا الاجتماع الدولي لمجموعة العمل المعنية بالإجراءات الإنسانية لمواجهة الكوارث الطبيعية (HADR) أيونز 2025، بمشاركة ممثلين من باكستان وسريلانكا والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والصين، تحت شعار "معا، السلامة والأمن البحري"، في جامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية في نوشهر كما سيشارك في الاجتماع عبر الإنترنت ممثلون من قطر وميانمار وفرنسا وبنغلاديش والمملكة العربية السعودية.

